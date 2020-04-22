 

Социальная изоляция – причина более частой госпитализации пожилых людей

22.04.2020, 18:26, Разное

Больницы могут легко переполняться, когда в них поступает большое количество пациентов с респираторными болезнями. Это может оказаться тяжелым вызовом не только для здоровья отдельных людей, но и для системы здравоохранения. Согласно британским данным, полученным до пандемии COVID-19, количество госпитализаций по поводу болезней дыхания за семь лет увеличилось в три раза. Обычно больницы в холодные месяцы наполнены до предела.

Ученые захотели установить, какие модифицируемые факторы риска влияют на риск госпитализации с легочными заболеваниями пожилых людей. Согласно их результатам, опубликованным в Thorax, социальная изоляция может способствовать попаданию пожилых людей в больницу с респираторными болезнями.

Ученые включили в исследование почти 4,5 тысяч человек пожилого возраста, в среднем за ними наблюдали около 9,5 лет. Социальная изоляция оказалась независимым фактором риска госпитализации с респираторным заболеванием. Чтобы выявить социальную изоляцию, ученые узнавали, живет ли человек один, как часто он контактирует с друзьями и родственниками, участвует ли он в общественной и культурной жизни.

Согласно результатам исследования, жизнь в одиночестве и слабая вовлеченность в общественную жизнь увеличивают риск госпитализации с респираторными заболеваниями на 32% и 24% соответственно. В то же время, количество социальных контактов и уровень  субъективного ощущения одиночества не оказывали такого влияния .

Ученые предполагают, что социально изолированные люди могут быть менее активными физически и несвоевременно обращаться за медицинской помощью после появления симптомов. Также у них могут чаще встречаться вредные привычки, увеличивающие риск респираторных болезней.

Авторы исследования указывают, что пожилые люди, у которых есть хронические болезни дыхательной системы, требуют больше внимания. Поддержка со стороны местной общины, волонтеров и родственников может снизить вероятность их госпитализации.



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