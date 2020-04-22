Банализация зла: Сталин сегодня опаснее Ленина

22.04.2020, 18:18, Новости дня

«22 апреля 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения советского государственного деятеля, создателя первого в истории социалистического государства, первого председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина (Ульянова)».

Такими словами начинается очередной пресс-релиз, который рассылает находящаяся в Санкт-Петербурге Президентская библиотека. Причем, в последние годы руководство библиотеки предпочитает не упоминать, что она носит имя первого президента РФ Бориса Ельцина.

Далее в пресс-релизе рассказывается, что на портале библиотеки представлена новая электронная коллекция, куда вошли сочинения «вождя мирового пролетариата» и его сподвижников, а также разнообразные исследования, архивные документы и изобразительные материалы.

За этим следует краткая родословная «Ильича», выдержанная в духе официоза начала 70-х годов прошлого века, когда отмечалось столетия со дня рождения «самого человечного человека». В частности, здесь говорится: «Главным человеком для юного Володи был старший брат Александр, один из создателей и руководителей революционной организации “Народная воля”. Именно он стал своеобразным проводником идей, “путеводной звездой” для младшего брата». А немного далее: «В воспоминаниях современников Владимир Ульянов представлен как человек живого, тонкого ума, наделенный уникальными лидерскими качествами, блестящий оратор».

Впрочем, сейчас юбиляр представлен не как идеологическая икона, а, скорее, как персонаж массовой культуры. Так, на некоторых магистралях Санкт-Петербурга появилась наружная реклама в стиле «И Ленин – такой молодой», где обыгрывается тема субботника и знаменитого «ленинского бревна». Что вполне в духе модных в 90-е годы футболок, где ленинский профиль с пионерских значков был украшен панковской прической «ирокез».

«Он был человеком прагматичным и злонамеренным»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила научного сотрудника общества «Мемориал», доктора исторических наук Никиту Петрова прокомментировать, не происходит ли таким образом подмена реального исторического образа Ленина его гламурным портретом, а заодно – героизация зла?

Никита Петров заметил, что современной российской пропаганде свойственно выставление на первый план достижений страны, пусть и за счет массовой гибели людей, что и является героизацией зла. «Но это также и банализация зла, пользуясь терминологией Ханны Арендт – когда люди привыкают к разговорам о том, что эти жертвы были необходимы для государственного строительства. Ведь Ленин и его эпоха – это не только разрушение того строя, который существовал до 1917 года, но и создание нового, совершенно человеконенавистнического, особого режима, который был построен на основах “Манифеста коммунистической партии”. Конечно, полностью эти положения ни самому Ленину, ни его последователям воплотить не удалось. Но такие пункты, как ликвидация частной собственности, социализация и особенно – принудительный труд, к сожалению, и сегодня не вызывают у нашего населения отторжения, как неприемлемые постулаты. Более того, некоторые готовы говорить о том, что советский опыт закончился потому, что нам помешали сила извне. А иначе мы бы всем доказали свою правоту», –отмечает Никита Петров.

Существующие в определенной части российского общества реваншистские настроения историк объясняет героизацией зла и непониманием того, какие принципы легли в основу большевистской доктрины. Причем, этот процесс, по мнению Петрова, начался давно: «В сталинские годы существовал совместный культ “двух вождей”, которые в пропаганде были неотделимы друг от друга. Но при Хрущеве культ Сталина был разоблачен, и его вытеснили из пантеона почитаемых лидеров, он был объявлен человеком, который “совершал ошибки” и расправился с “ленинской гвардией”. И следствием этого стало преувеличенное и абсурдное в своей помпезности празднование столетия со дня рождения Ленина, которое случилось уже во времена Брежнева».

В результате, по оценке собеседника «Голоса Америки», Ленин воспринимается сейчас сторонниками левой идеи в России как человек, при котором все было правильно, но чье дело исказил Сталин. «Хотя на самом деле Сталин был верным продолжателем дела Ленина, и, если бы тот был жив, он бы тоже в какой-то момент мог начать свертывать НЭП. Может быть, он бы не прибег к столь радикальным мерам, как Большой террор, хотя в 1921 году он писал свои кровожадные заметки о том, как нужно расправляться со священниками. Он был человеком прагматичным и злонамеренным. И в этом смысле Сталин отличается от Ленина только еще большей параноидальной злобностью», – считает научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.

«Для меня это – день морока, который никак не может нас покинуть»

Руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов считает, что само по себе 150-летие со дня рождения Ленина, как и отмечавшееся в декабре прошлого года 140-летие со дня рождения Сталина – даты малозначимые. «Ну, в Симбирске родился один мальчик, а затем в Гори – другой мальчик. Иосиф Джугашвили в юности сочинял стихи, а, скажем, Адольф Шикльгрубер писал картины. А Владимир Ульянов был несостоявшимся юристом, а затем стал яростным публицистом. А закончил образцово-злобным политиком. И таковым мы его и оцениваем. Он же придумал строительство некоего “нового мира”, которое началось раньше строительства “нового порядка” в Германии. А в результате политик Ленин не дал мира народам, не дал земли крестьянам, не отдал фабрики рабочим, отнял у людей право на жизнь, на свободу и на память», – подчеркивает Разумов.

Руководитель центра «Возвращенные имена» считает, что у Ленина, как политика крайнего толка всегда будут симпатизанты. «Большинство из этих людей даже может быть хорошо образована. И они не остановятся в пропаганде идей Ленина. Так вот – задача гражданского общества тоже не останавливаться в своей просветительской работе. В частности, напоминать, что в годы революции, которая, якобы совершалась в интересах крестьянства, больше всего крестьян и погибло.

Что же касается даты 22 апреля, то для меня это – день морока, который никак не может нас покинуть. А также – день большой печали, больших размышлений и еще один толчок для того, чтобы продолжать делать свое дело. Глядишь – все больше людей начинает все это понимать», – заметил Анатолий Разумов в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Главным делом жизни самого Анатолия Разумова является составление многотомной книги памяти «Ленинградский мартиролог», где перечислены имена репрессированных в советские годы жителей города на Неве. «В своих работах я не пишу просто “Красный террор”, или “Большой террор”. Я их персонифицирую. Вначале был красный ленинский террор, а затем большой сталинский террор. Об этом нужно говорить, и прежде всего – детям. Говорить им правду», – подчеркивает Разумов.

И завершает свой комментарий словами: «Для меня, как для историка, занимающегося изучением ленинского и сталинского террора, главной датой в году является 30 октября – день советского политзаключенного. В этот день мы собираемся на Троицкой площади в Петербурге, начинаем с чтения имен красного ленинского террора. Это заложники, расстрелянные в 1928 году, убитые в 1921 году участники кронштадтского восстания, расстрелянные участники “таганцевского дело”, фигурантом которого был Николай Гумилев. И ведь в чем символ трагического разрыва той эпохи – так называемая “великая могила” в сердце страны (ленинский мавзолей – А.П.) и миллионы безвестных могил, погибших и пропавших без вести.

Я считаю, что мое дело – поминать имена погибших в годы террора и свободно говорить то, о чем я думаю. А от морока мы избавимся, конечно, это – лишь вопрос времени».

«Ленин не вызывает восторга у нынешней власти»

Независимый политолог Дмитрий Орешкин напоминает, что в годы советской власти Ленин был главным положительным историческим персонажем, который не подлежал критике. А Сталину официально ставили в вину «отклонение от ленинских норм». «Сейчас ситуация другая. Да, остались люди, которые верят в Ленина, но их становится все меньше. Он – не масскультовый персонаж, он предназначен для секты определенно мыслящих людей, и эта секта сокращается в силу возрастного фактора», – заметил Орешкин в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». И добавил, что российская университетская молодежь увлекается, скорее, Троцким, а не Лениным: «В принципе, левацкие идеи ищут и находят для себя горючий материал в довольно специфичных социокультурных средах, которые достаточно образованы, что осмыслить такие термины, как “пролетариат” и “буржуазия”, но, в то же время не готовы понять, что идея коммунистического будущего – это фейк. Потому что никем никогда не доказано, что социалистическая экономика будет эффективнее честной собственности. Зато есть негативный опыт военного коммунизма с чудовищными издержками для тогдашней России».

По наблюдениям политолога, у фигуры «основателя первого рабоче-крестьянского государства» гораздо больше, чем в России, почитателей в странах так называемого «третьего мира», в основном – в Африке и в Латинской Америке. В то время как в России отмечается рост популярности Иосифа Сталина. «Ленина у нас сейчас искусственно на щит не поднимают, а вот товарища Сталина постоянно “подкачивают”. И я думаю, что если спросить, кто партии, родине и населению более ценен, то выберут, конечно Сталина. А Ленина даже власть несколько дискредитирует, что, в общем, несложно, потому что головорез он был отборнейший. И тут нужно, чтобы про него говорили и писали правду.

А вот Сталин – символ жесткой вертикали власти, он – символ изоляционизма, что очень актуально для нынешней вертикали, он – символ устранения любой оппозиции, символ единства, сплоченности. И, в общем, нынешняя российская власть рассматривает Сталина, как положительный образец, которому следует подражать, и у которого нужно учиться», –поясняет Орешкин.

И резюмирует: «Ленин мне кажется перепревшим и перегоревшим материалом. Он не взрывоопасен, он перегорел. Он не вызывает восторга у нынешней власти и не является политической картой. Сейчас ведь Ленина, практически, никто не читает, а если почитать, то становиться очевидным, что у этого человека с адекватностью было не все в порядке. Но, в то же время, он никогда ни в чем не раскаивался.

Так что Ленин – не опасен, а Сталин – очень опасен. Недаром, сейчас в России говорят: “При Сталине не было олигархов, но был порядок, и все были равны. У всех была работа и чувство уверенности в завтрашнем дне”. Все эти штуки – они работают. А про Ленина так не скажут. Он сейчас несколько сомнительный персонаж: вроде бы, брал деньги от германского генштаба, царя-батюшку обидел, государство расшатал. И путинско-чекистский народ Ленина не слишком любит, а вот Сталин – другое дело. И порядок навел, и Гитлера победил, и вообще – поднял державу с колен».