На фоне пандемии Грета Тунберг призвала помнить о климатическом кризисе

22.04.2020, 18:18, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила в среду с заявлением по случаю 50-го Дня Земли, присоедившись к призыву бороться одновременно с коронавирусом и с изименением климата.

Сокращение вредных выбросов из-за карантинных мер значительно улучшило качество воды и воздуха в мире, в связи с чем активисты призывают строить будущее с меньшим уровнем выбросов углекислого газа, однако необходимость вернуть к работе миллионы человек омрачает эту перспективу.

На фоне закрытия экономик в города вернулись представители дикой природы: на обычно загруженных дорогах видели волков, оленей и кенгуру, в венецианские каналы вернулись рыбы, а в некоторых индийских городах впервые за десятилетия видно контуры Гималаев.

Изображения со спутников свидетельствуют о значительном повышении качества воздуха в Европе и Азии, в том числе в Китае, где началась пандемия коронавируса.

Однако жители наиболее загрязненных китайских городов опасаются, что эта ситуация изменится, как только вторая по величине экономика мира вернется в обычный ритм.

Тунберг подчеркнула, что борьба с коронавирусом не означает, что проблема изменения климата исчезла.

«Сегодня мы отмечаем День Земли, и это напоминает нам о том, что климатический и экологический кризис продолжается, и нам нужно бороться с пандемией коронавируса, одновременно продолжая борьбу с климатическим и экологическим кризисом, потому что нужно противостоять обоим кризисам сразу», – заявила она.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш в своем заявлении по случаю Дня Земли также призвал государства воспользоваться опытом борьбы с коронавирусом для противодействия «еще более глубокому кризису», связанному с изменением климата.

Активисты природоохранного движения призывают учитывать экологический аспект при формировании пакетов антикризисной помощи и не поощрять отрасли, которые наносят наибольший ущерб природе.

Для президента США Дональда Трампа возобновление экономической деятельности, в том числе таких отраслей, как добыча нефти и газа, является приоритетом.

«Мы никогда не подведем американскую нефтегазовую промышленность», – написал он в «Твиттере», призвав разработать план, который позволит этим «очень важным компаниям» остаться на плаву и сохранить рабочие места «на долгие годы».

Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, благодаря пандемии коронавируса выбросы углекислого газа в этом году сократятся на 6 процентов – это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. Однако организация предупреждает, что изменение климата это не остановит.

«COVID-19, возможно, приведет к временному сокращению выбросов парниковых газов, но это не заменяет меры по борьбе с изменением климата», – говорится в заявлении организации по случаю Дня Земли.