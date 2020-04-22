Полиция отрицает, что у МВД есть план по протоколам и задержаниям нарушителей карантина. Правозащитники говорят, что он есть

22.04.2020, 18:17, Новости дня

Представители МВД 22 апреля выступили с заявлением, где отрицали, что у силовиков есть план по штрафам и задержаниями нарушителей карантина. Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал, что сотрудникам МВД лишь поставили задачу “убрать с улицы тех людей, которых там быть не должно”, а плана по протоколам и штрафам у полиции нет.

“Имела место лишь нездоровая инициатива некоторых руководителей небольших отделов на местах. Такие хотели скорее показать свою работу и рвение, но их быстро остудили и запретили подобную практику на уровне главка”, – уточнил Пашкин.

Заявления появились после того, как за последние сутки только в Москве сотрудники полиции составили почти 1,4 тысяч протоколов, а также после появления видео и рассказов о том, что находившихся на улице людей грубо задерживали и штрафовали, даже если у них были электронные пропуска.

Также в телеграм-канале “Омбудсмен полиции” появилась аудиозапись, на которой женщина приказывает составлять протоколы в парках и скверах “на всех поголовно”, кроме женщин с колясками и стариков. Авторы канала предположили, что аудиосообщения своим подчиненным отправила глава отдела участковых Новосибирска Елена Устинова.

“Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает”, – сообщается в одной из аудиозаписей. В другом голосовом сообщении сказано, что “указание оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича”.

Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области является Стерликов Юрий Юрьевич. Он назначил проверку после публикации аудиозаписей в соцсетях.

“Начальником главка назначена проверка аудиозаписей. Нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то, давайте дождемся результатов. В ходе проверки все будет установлено”, – заявили в МВД Новосибирской области.

Пашкин отдельно заявил, что “сегодня в МВД никого не ругают за низкие показатели по протоколам за нарушение самоизоляции”: об этой практике также говорили российские правозащитники, комментирующие массовые задержания за нарушение режима карантина. По словам главы проекта “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, представители полиции “гонятся за протоколами и ежесуточно устраивают сверки, где какой отдел больше задержал, оформил, составил и доставил”. “И, соответственно, те, кто на последних местах, попадают в зону критики”, – подчеркивал Воронцов.

Правозащитники отдельно отмечают, что суд не всегда встает на сторону полиции, если человек, которому выписали штраф, предпочитает не платить штраф, а решает его оспорить.