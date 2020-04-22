Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России: “чтобы мы видели, что за поток, как перемещается”

22.04.2020, 18:17, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля предложил распространить действующую в Москве и еще в нескольких регионах систему цифровых пропусков на все регионы России. По его словам, это позволит лучше “администрировать” меры, введенные в связи с коронавирусной инфекцией.

“Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, – сказал мэр Москвы. – Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему. Чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается”.

“Поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции”, – сказал Собянин, обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину.

“Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью. Работа в основном завершена, она (система) начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах. Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы”, – также сказал Собянин.

Помимо Москвы и Московской области система цифровых пропусков также действует:

в Татарстане,

в Нижегородской области,

в Приморском крае.

Правила выдачи пропусков незначительно отличаются по регионам, но в целом гражданам в этих областях разрешено выходить из дома только на работу или с предварительным уведомлением властей о цели, с которой это делается (для похода к врачу, в магазин и так далее). Чтобы получить пропуск, надо оставить заявку на сайте, специально созданном под эти цели, или позвонив по телефону. Выход из дома без пропуска грозит штрафом от 1 тысячи рублей до 4 тысяч рублей (в Москве). Также без пропуска в Москве с 15 апреля нельзя передвигаться по городу на общественном, личном или служебном транспорте.

Многие российские правозащитники считают введенные системы цифровых пропусков незаконными, потому что они нарушают свободу передвижения, прописанную в Конституции РФ. Однако власти регионов считают, что вправе вводить ограничения, объясняя это эпидемией коронавируса.