 

Мишустин призвал не забывать о других больных во время борьбы с коронавирусом

22.04.2020, 18:16, Новости дня

Концентрируя усилия на борьбе с коронавирусом, нельзя забывать о других больных, отказов им в медобслуживании быть не должно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уважаемые коллеги, хотел бы особо отметить еще один важный вопрос. Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят – одно лечим, а другое калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы конечно не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения», – передает РИА «Новости» его слова.

Также премьер попросил обратить на этот вопрос особое внимание и не создавать ситуаций, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании.

«Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависит жизнь и здоровье тысяч людей», – подытожил Мишустин.

Ранее в борьбе с распространением коронавируса Мишустин упростил беспошлинный ввоз в Россию медтоваров. Кроме того, премьер-министр заявил, что некоторые губернаторы формально отнеслись к исполнению поручений президента РФ Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса.



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