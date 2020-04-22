 

Бурджанадзе назвала причину нового карьерного роста Саакашвили на Украине

22.04.2020, 18:16, Новости дня

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе предсказала осложнение отношений Киева с Тбилиси и Москвой в связи с планами Украины назначить вице-премьером бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Следует начать комментарий с того, что в свое время «Грузинская мечта» вступила с Саакашвили и его «Единым национальным движением» в коабитацию и возбудила против экс-президента уголовные дела не по его ответственности за войну 2008 года или за то, что творилось в грузинских тюрьмах, а по незначительным нарушениям. Все это дало Саакашвили возможность политически отмыться», – сказала Бурджанадзе газете ВЗГЛЯД.

«Саакашвили следовало политически уничтожить. На его шее война и многие другие тяжкие преступления», – считает она.

«Так что вопросы к Бидзине Иванишвили (лидеру «Грузинской мечты»), почему Саакашвили не был уничтожен политически, почему Саакашвили снова занимается своим любимым популизмом», – отметила Нино Бурджанадзе.

«На Украине Саакашвили обязательно провалится, но до этого он успеет набрать определенную популярность своим популизмом. А когда провалится, обвинит в этом других», – сообщила она.

По ее словам, «назначение Саакашвили не принесет позитива в отношения Киева с Тбилиси, а также Киева с Москвой».

В среду экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.



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