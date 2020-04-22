Марина Кравец дала первое интервью после рождения дочери: “Обстановка в роддоме была потрясающая!”

22.04.2020, 18:10, Разное

Марина Кравец и ее супруг Аркадий Водахов впервые стали родителями 4 апреля. Родилась девочка, которой дали имя Вероника. Две недели спустя актриса и телеведущая уже принимала участие в съемках онлайн-шоу, а на днях пообщалась с питерским изданием “Собака.ru”.

В интервью Марина поделилась мыслями насчет сложившейся в мире обстановки. Ее не покидает ощущение, что мы все попали в какой-то фантастический фильм, но паники по этому поводу у нее не было и не возникает. Новости об эпидемии начали появляться, когда телеведущая находилась на последних месяцах беременности. Сохранять спокойствие ей помогали прогулки, правильное питание и следование предписанным мерам по соблюдению гигиены и социального дистанцирования.

Марина Кравец с мужем

Несмотря на то что большинство роддомов сейчас не допускает проведение партнерских родов, супруга Марины – Аркадия Водахова – после обследования все же пустили в палату к жене. Как отмечает Кравец, обстановка в роддоме была спокойная – все занимались своим делом, как и должно быть.

Мы не можем повлиять на ситуацию глобально, но можем обезопасить себя и других, соблюдая самоизоляцию. Не забывайте про простые правила и переведите фокус на малыша, прислушивайтесь к нему, разговаривайте с ним, не важно – он уже родился или вот-вот появится. Всё это спокойно и с улыбкой. Вы сейчас его главный проводник эмоций на гормональном уровне. У вас свой мир, локальный, и каким он будет – очень сильно зависит именно от состояния мамы. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасным ожиданием и общением с малышом! И главное, всем здоровья, любви и счастья!

Марина также посоветовала всем будущим и молодым мамам поменьше читать новостей, чтобы лишний раз не волноваться.