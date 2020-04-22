Девушка, сыгравшая одну из тройняшек Фиби из “Друзей”, выросла и раскрыла тайну сериала

22.04.2020, 18:10, Разное

В пятом сезоне сериала “Друзья” Фиби Буффе рожает тройню. Она становится суррогатной матерью для детей своего младшего брата Фрэнка и его жены Элис. Серии, повествующие об этом значительном событии из жизни друзей, были показаны в 1999 году. Сегодня “тройняшки” выросли, обзавелись соцсетями и готовы раскрыть главную тайну тех эпизодов.

Александрия Цимох, сыгравшая одну из тройняшек, выложила в TikTok ролик, в котором рассказала, что троих детей Фиби играли на самом деле сразу четверо малышей. По сюжету Буффе родила двух девочек и одного мальчика, но на экране их образы воплотили Александрия и три ее брата – Пол, Коул и Джастин. Кроме того, одному из мальчиков приходилось выдавать себя за девочку, чтобы соответствовать истории эпизода. Из-за этого над ним до сих пор подшучивает вся семья. Многие комментаторы отметили, что Александрия очень похожа на саму Лизу Кудроу: “Будто, и правда, ее дочь!”

В 2017 году Александрия Цимох вместе с братьями – Полом, Коулом и Джастином – окончила школу

Фиби в исполнении Лизы Кудроу с четверняшками Цимох на съемках “Друзей”, 1999 год

Ранее стало известно, что спустя 15 лет после выхода последней серии “Друзей” легендарная шестерка – Росс, Фиби, Чендлер, Рейчел, Моника и Джо – возвращается на экраны. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу опубликовали на своих страничках в Instagram один и тот же снимок-воспоминание, на котором главные герои сериала изображены все вместе. И подписали его так:

Это происходит.

Догадаться, о чем идет речь, поклонникам сериала не составило особого труда. Слухи о возрождении “Друзей” появились осенью 2019 года – после того, как эксклюзивные права на показ сериала в США приобрел стриминговый сервис HBO Max. Однако ни подтверждать, ни опровергать их компания Warner Media, которой принадлежит HBO Max, не спешила.

Да, они снова вместе. “Друзья” воссоединятся для эксклюзивного эпизода,- сообщили в соцсетях представители HBO Max лишь в конце февраля 2020 года.

Компания заявила, что специальный эпизод будет снят без сценария, не уточнив, впрочем, подробности. Их удалось узнать Variety. По информации издания, специальный выпуск “Друзей” будет состоять из проникновенных интервью с актерами. В шоу примут участие все исполнители главных ролей – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. За часовой эпизод каждый из них получит гонорар в размере 2,5 миллионов долларов.

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It’s happening… ⁣ ⁣ ⁣ @hbomax⁣ @courteneycoxofficial⁣ @lisakudrow⁣ @mleblanc⁣ @mattyperry4⁣ @_schwim_

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 21 Фев 2020 в 2:04 PST