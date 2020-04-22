Объявлена стоимость внедорожника Haval H5 для России

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22.04.2020, 18:09, Разное

Китайские автопроизводители из Haval назвали цены нового рамного внедорожника H5 для российского рынка. Так, за базовую модификацию придётся выложить порядка 1,1 миллиона рублей – она получит силовую установку на 110 лошадиных сил.
Наиболее мощная версия транспортного средства обойдется в 1,25-1,35 миллиона рублей в зависимости от выбранного двигателя. Теперь модель доступна в РФ сразу в двух вариациях – Elite и Premium. При этом, последняя имеет форсированный движок. Все виды силовых установок функционируют в паре с 6-ступенчатой МКПП. Стоит отметить, что российский УАЗ «Патриот» стоит немного дешевле: 865 тысяч – 1,18 миллиона рублей, хотя китайский автомобиль зачастую называют «убийцей» отечественного внедорожника.

По словам разработчиков, транспортное средство подвергают антикоррозийной обработке. Что касается серийного выпуска машины, то он будет налажен на российском предприятии марки в Тульской области. На сайте Haval уже можно предварительно заказать внедорожник H5.



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