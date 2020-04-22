 

«Для галочки»: Ирина Алферова возмутилась подарком от соцслужбы матери-ветерану

22.04.2020, 18:09, Разное

Ирина Алферова пояснила о своем возмущении от подарка, переданного социальной службой ее матери-ветерану. Актриса рассердилась от такого поздравления и попросила впредь не приносить подобное.
Близится 75-летняя годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне, но из-за эпидемии COVID-19 все торжественные мероприятия отменили. Однако презенты к празднику власти ветеранам уже сделали. Ирина Алферова рассказала, какой же подарок достался ее матери.

У актрисы вместо радости от поздравления остались лишь негативные ощущения. Ей очень досадно за то, что преподнесли матери-фронтовику. Ирина Алферова рассказала, социальные работники привезли пенсионерке 3 розы и колющее одеяло серого цвета. Она считает такой подарок «стыдобищем» и понимает, что все совершается для «галочки». Актриса связалась со службой и попросила подобные презенты больше не присылать.

Напомним, матери Ирины Алферовой Ксении Архиповне 98 лет. Она была радисткой, участвовала в боях под Москвой. Знаменитость сообщает, что ее родительнице тяжело на карантине, и она очень огорчена отменой всех торжеств.



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