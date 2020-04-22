Авторы World of Tanks запустят праздничные ивенты в честь 10-летия игры

22.04.2020, 18:09, Разное

Знаменитая игра World of Tanks в 2020 году отмечает 10-летие со дня появления. По такому поводу ее разработчики организуют несколько ивентов, посвятив их истории популярного проекта.

Предстоящее мероприятие будет разделено на пять раундов, где каждый из которых относится к различным вехам в истории World of Tanks. Например, в графу «Архив» внедрили видеозапись, посвященную первому времени появления культового танкового симулятора, а также на определенное время возвратили общий чат в период проведения баталий. Потом разработчики намерены выпустить еще больше схожего контента.

В процессе ивентов геймеры сумеют выполнить отдельные задачи и заполучить юбилейные монеты с ключами из золота, которые необходимы для возможности заработать тематические награды. В числе таковых – полезные запасы и эксклюзивные элементы внешности боевой техники. В маркете World of Tanks появятся дополнительные наборы с уникальными стилями для танков, смогут пользователи приобрести и сами машины. Помимо того, им предлагают стать владельцами M6A2E1 с камуфляжем в стиле Untitled Goose Game «Спаситель Рима».

Тематический ивент «Десятилетие» состоится в апреле-октябре текущего года, первый раунд закончится 18 мая, а добавившее общий чат событие 29 апреля. Всю информацию о новых мероприятиях подобного типа разработчики пока не раскрыли.

Создателем World of Tanks является компания Wargaming из Белоруссии. Проект представляет собой аркадный симулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. Ставшая широко востребованной игра вышла в августе 2010 года и поначалу имела только лишь русскоязычную версию.