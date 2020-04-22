 

Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ по ослаблению санкций

22.04.2020, 18:08, Новости дня

Очередная резолюция РФ в ООН, направленная на ослабление санкций, заблокирована Украиной, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась», – передает его заявление «Интерфакс».

Кулеба заявил, что Украина не могла такую резолюцию поддержать и заблокировала ее. Он заявил, что Украина снова стала «двигателем группы стран», помешавшим «российским манипуляциям» в ООН.

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем и в дальнейшем вместе с партнерами блокировать попытки РФ разрушить санкционные режимы. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу», – сообщил Кулеба.

Отметим, что еще в марте РФ предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить ограничения, мешающие доставке медицинского оборудования и лекарств в условиях эпидемии коронавируса.



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