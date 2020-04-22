Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%

22.04.2020, 18:08, Новости дня

Министерство финансов РФ внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, информирует пресс-служба ведомства.

«Минфин РФ внес в правительство РФ проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, направленный на улучшение жилищных условий граждан. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Позже россиянам разъяснили условия выдачи такой ипотеки.

У россиян появилась надежда на удешевление ипотеки вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком.