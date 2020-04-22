Собянин предупредил о возможном заполнении коечного фонда в ближайшие недели

22.04.2020, 18:08, Новости дня

Лимит коечного фонда в 80 тыс. при текущих темпах распространения коронавируса заполнится за три-четыре недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех-четырех недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тыс. Мне кажется, что все-таки нужно в ряде регионов, которые подвержены рискам, или там, где мы видим уже, что увеличивается заболеваемость, или в городах-миллионниках, агломерациях еще раз посмотреть на норматив развернутого коечного фонда, увеличить его хотя бы в два раза – с тысячи до двух тысяч. Если это регионы, большая часть которых – сельская местность, то с 500 до тысячи коек», – цитирует Собянина сайт мэра Москвы.

Также глава города отметил, что необходимо и дальше администрировать карантинные мероприятия.

Также Собянин выступил с предложением распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. По его словам, это поможет контролировать перемещение между регионами, не останавливая его.

Со среды контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал почти полностью автоматизированным – для проезда на городском транспорте можно пользоваться только электронными проездными картами. Тех, кто нарушает пропускной режим на машинах, будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.