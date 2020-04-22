 

Германия выделит Украине 25 млн евро на жилье для переселенцев

22.04.2020, 17:54, Новости дня

Германия выделит Украине 25,5 млн евро (около 749 млн грн) на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, сообщила пресс-служба правительства 22 апреля. 

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее соглашение о сотрудничестве с ФРГ.

“Цель проекта – обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации”, – сообщили в правительстве.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который подпишет соглашение от имени Украины, сказал, что в этом году в госбюджете Украины заложено около 20 млн грн для приобретения жилья переселенцам и столько же – для компенсации за разрушенное из-за агрессии жилье.

“Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим”, – сказал Резников. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими военными с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками – с другой. 

По состоянию на конец марта, по данным Министерства социальной политики, в Украине состояли на учете 1,4 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. 

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, проинформировали в Мисоцполитики. “За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц”, – отметили в ведомстве. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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