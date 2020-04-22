Ермак подтвердил, что Уманский будет его советником и займется “схемами” на таможне и в налоговой

22.04.2020, 17:54, Новости дня

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский станет советником главы Офиса президента и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах. Об этом руководитель ОПУ Андрей Ермак написал 22 апреля в своем Facebook.

“Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов”, – сообщил Ермак.

Для координации этой работы будет создана межведомственная группа из представителей различных правоохранительных структур; также будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме украинских экспертов, пригласить международных аудиторов, рассказал глава Офиса президента.

“Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах”, – подчеркнул он.

Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене надзвичайно обурила інформація про… Posted by Андрій Єрмак on Kolmapäev, 22. aprill 2020

Первым о возможном назначении Уманского 21 апреля сообщило издание LB.ua.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки. По словам Уманского, ГНС устраивала коррупционные “скрутки” с налогом на добавленную стоимость, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Бывший глава Минфина также критиковал главу Гостаможенной службы Максима Нефьодова, заявив, что при нем ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.