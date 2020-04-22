Экономист Савченко: Украина будет одной из самых больших жертв пандемии коронавируса в мире

22.04.2020, 17:54, Новости дня

Чем дольше будет длиться карантин без финансовой поддержки бизнеса, тем более стремительно будут разрушаться рабочие места. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

“Наша экономика протянет до середины мая в режиме карантина, но потери вырастут. Если при карантине до конца апреля я оценивал потери в 15% ВВП и безработицу 30%, то при продлении карантина оцениваю потери ВВП за год в 17%, а рост безработицы – до 35%. Это существенно ухудшает экономическое положение. Я продолжаю придерживаться точки зрения, что в отличие от всех стран мира, даже включая Россию, Украина ничего не выделила на поддержку людей и бизнеса. Это беспрецедентный случай в мире, когда государство полностью отстранилось. Российский президент Владимир Путин тоже жлоб, но он направил значительные резервы Национального банка и Фонда благосостояния, в целом 4% ВВП, на поддержку людей и бизнеса. А у нас на это выделили ноль”, – сказал собеседник.

По его мнению, самой большой проблемой для экономики страны станет разрушение рабочих мест.

“Сознательно или бессознательно у нас сделали ставку на разрушение огромного числа рабочих мест. Продолжает тиражироваться миф про создание 500 тыс. новых рабочих мест. Упорство и безумие! По расчетам правительства, безработица должна уменьшиться. И многие люди у нас просто еще не понимают, что они не смогут прийти на свои рабочие места в магазины, рестораны, кафе, к своему работодателю – частному предпринимателю после карантина. Просто потому, что к тому времени их рабочих мест уже не будет. И чем дольше будет карантин без финансовой поддержки бизнеса, тем более стремительно будут разрушаться рабочие места. За такую неадекватную политику придется заплатить. Какой будет расплата? Я не знаю”, – отметил Савченко.

Он считает, что от больших проблем украинскую экономику спасает только падение цен на нефть и газ.

“На данный момент выходит, что Украина станет одной из самых больших жертв пандемии коронавируса в мире. Пока нас спасает только один фактор – упавшие больше чем в три раза цены на нефть и газ. Не понятно, конечно, почему тарифы и бензин при этом не падают в цене… Тем не менее, это большая поддержка нашего ВВП. Если бы не было такого падения, ситуация была бы беспрецедентная. Пока судьба нам благоволит и дает шанс для прорыва, но мы его закапываем в землю”, – резюмировал Савченко.

Кабинет Министров Украины на заседании 22 апреля продлил карантин из-за эпидемии коронавируса до 11 мая. При этом некоторые ограничения могут быть ослаблены. Как сообщил Шмыгаль, в Украине могут открыть парки, а также разрешить работу учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

В качестве поддержки около 300 тыс. украинских семей получат выплаты на каждого ребенка до 10 лет в связи с карантином. Пособия получат физические лица-предприниматели, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, сообщили в Кабмине. Также помощь получат люди, потерявшие работу.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,58 млн, из них 178,3 тыс. умерли, более 693 тыс. выздоровели.