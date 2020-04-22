Врач рассказала, как по внешнему виду определить авитаминоз

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22.04.2020, 17:53, Разное

Весной организм наиболее остро ощущает авитаминоз, и его можно определить по внешнему виду. Врач Ольга Набока рассказала, на какие факторы следует обращать внимание, чтобы своевременно позаботиться о здоровье.
При нехватке в организме витаминов группы A, человек начинает чувствовать ухудшение аппетита, у него нарушается острота зрения, на коже проявляются раздражения и прыщи, а также проявляется сухость на бёдрах и локтях. Кроме того, человек сталкивается с сухостью слизистых, и подвержен простудным заболеваниям и ухудшению состояния сосудов. Помимо этого, возрастает риск гипертонии. Чтобы пополнить запас недостающих веществ, нужно употреблять больше продуктов оранжевого цвета, а также тех, где имеется жир составе, например, сливочное масло и скумбрию. Без этого усвояемость витаминов невысока.

При дефиците витаминов группы B у человека ухудшается состояние ногтей и волос, появляется перхоть. Также может развиваться бессонница, головокружение и депрессия. Среди сопутствующих проявлений значатся и запоры. Чтобы нормализовать эмоциональное состояние, необходимо ввести в рацион злаки, хлеб из семян грубого помола, орехи и овощи. Богаты этим витамином свинина, говядина, мясо птицы морская рыба и молочная продукция.

Когда человек испытывает недостаток витамина C, он в первую очередь ощущает быструю утомляемость. Он не может сосредоточиться на мыслях, поскольку нарушается работа головного мозга. Общее состояние здоровья также начинает снижаться, поскольку у человека ухудшается иммунитет. При этом на теле могут проявляться синяки от лёгких прикосновений, а ссадины и порезы долго не заживают. Чтобы эти симптомы не проявлялись, нужно употреблять щавель, клубнику и чёрную смородину. Много витамина C и в цитрусовых, но фрукты из данной группы могут вызывать аллергическую реакцию. Врач также напоминает, что эти растительные продукты нужно употреблять в свежем виде, так как при длительном хранении полезные вещества в их составе исчезают.



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