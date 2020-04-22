 

Песков: “Путин обсуждает сроки выхода России из самоизоляции”

22.04.2020, 17:53, Разное

Глава российского государства Владимир Путин обсудил со специалистами вероятные сроки выхода страны из карантина и самоизоляции, но точного времени пока нет. Такой информацией поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент еще рано указывать конкретный срок, но Владимир Путин обговорил происходящее с экспертами и через время сообщит о новых действиях отечественных властей. Принимать необходимое решение, касающееся времени выхода из самоизоляции довольно сложно, потому как знатоки по-разному оценивают то, что происходит в пределах России. Президенту для изучения данного вопроса требуется больше информации, в связи с чем населению придется подождать.

На просторах мировой Сети прежде появились сведения, что сотрудники Роспотребнадзора знают о точной дате смягчения введенных ранее ограничений. Так, предположительно карантин может завершиться 15 мая, но конечный результат зависит от темпа продвижения нового типа коронавируса в РФ, поэтому гражданам крайне важно не покидать родные дома и придерживаться норм личной безопасности.



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