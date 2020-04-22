Инфекционист одобрил профилактику коронавируса промыванием носа солью

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22.04.2020, 17:53, Новости дня

Промывать нос солевым раствором весьма неприятная, но эффективная процедура для профилактики любых респираторных инфекций, поэтому не удивительно, что люди скупают соль, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Для профилактики респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, Министерство здравоохранения порекомендовало россиянам промывать нос и рот солевым раствором. В связи с этим замечено значительное повышение спроса на соль в магазинах.

«Промывание солевым раствором это тоже самое, что и механическое удаление. Как правило используют изотонический раствор, например, физиологический раствор («физраствор»). Это один из хороших способов профилактики, поэтому не удивительно, что им сразу решили все воспользоваться. Конечно, это не сильно приятно, но эффективно и недорого», – говорит Малышев.

Ранее доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния ЧженЯн рассказал, что если регулярно выполнять физические упражнения, то это способно предотвратить или уменьшить проявление дыхательной недостаточности, которое связано с большинством смертельных случаев при коронавирусе нового типа.



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