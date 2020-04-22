Министр финансов США ожидает открытия большей части экономики к концу лета

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22.04.2020, 17:50, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин ожидает, что большая часть американской экономики будет перезапущена к концу августа после того, как вспышка коронавируса и связанные с ней ограничительные меры привела ко временному закрытию большинства предприятий в стране, передает Bloomberg.

"Мы работаем в условиях, в которых мы собираемся открыть части экономики, и мы с нетерпением ждем — к тому времени, когда мы доберемся до лета — открытия если не всей, то большей части экономики", — сообщил Мнучин.

23 апреля законодатели Палаты представителей США планируют принять документ о выделении еще 484 миллиарда долларов в виде финансовой помощи, тем самым увеличив общий пакет средств в размере 2,2 триллиона долларов, закон о котором был подписан менее четырех недель назад.

В конце концов малые предприятия США получат доступ к более чем 600 миллиардам долларов в виде федеральной помощи через кредиты Управления по делам малого бизнеса.



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