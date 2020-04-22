В транспорт и магазины Орла разрешат заходить только в маске

22.04.2020, 17:50, Новости дня

В Орле запретят заходить в общественный транспорт и магазины без защитной маски. Эта одна из новых ограничительных мер, принятая на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Кроме того, сообщает ГТРК "Орел", водители автобусов и троллейбусов тоже должны носить маски и еще перчатки. Запрещается вся уличная торговля и распространение рекламных листков и буклетов из рук в руки.

По данным на 22 апреля в регионе лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровело. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались — оба мужчины в возрасте 68 и 84 лет. За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 40 человек.

Самое большое количество новых зараженных в Мценском районе, включая город Мценск – 16 человек. 10 больных — из Орла. Трое из Урицкого и двое из Свердловского районов. По одному в городе Ливны, Орловском, Глазуновском, Знаменском, Верховском, Покровском, Корсаковском, Кромском и Шаблыкинском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального департамента здравоохранения.

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ГТРК "Орел"