 

Мэрия: дефицит соли в Москве – это слухи

22.04.2020, 17:50, Новости дня

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса якобы привели к росту спроса на пищевую соль на 20 процентов.

В столичной мэрии заверили: дефицита пищевой соли или повышенного спроса на нее в магазинах Москвы нет, а запланированный объем поставок пищевой соли в столицу в 2020 году составляет 30 тысяч тонн.

Там также добавили, что в случае необходимости эти объемы могут быть увеличены в два раза, передает "Интерфакс"

В департаменте торговли и услуг столицы также сообщили, что пики продаж соли наблюдались в Москве 17 и 26 марта, когда возник ажиотажный спрос на нее наряду с другими товарами длительного хранения, но сейчас продажи уже вернулись на прежний уровень.

При этом за последний месяц оптово-отпускные цены на пищевую соль даже снизились на 2 процента: с 10,45 рубля до 10,2 рубля за килограмм, а в розничной сети города присутствует широкий ассортимент соли по цене от 18,67 рубля за килограмм.



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