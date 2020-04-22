Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции ситуацию в Сирии

22.04.2020, 17:48, Новости дня

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телеконференцию, на которой обсудили ситуацию в Сирии, информирует российский МИД.

«Министры подтвердили приверженность России, Ирана и Турции безусловному уважению суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе переговоров была подчеркнута ведущая роль «астанинского формата» в продвижении сирийского урегулирования, в том числе в стабилизации обстановки на земле и в содействии возвращению беженцев и перемещенных лиц, а также решения гуманитарных проблем. Астанинский формат также должен лежать в основе межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета в Женеве.

«При обсуждении ситуации в Идлибе было отмечено, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта с.г. позволили достичь важных результатов в деэскалации обстановки, хотя этому пытаются воспрепятствовать незаконные вооруженные формирования «Хейят Тахрир аш-Шам». Обозначена актуальность дальнейших усилий по отмежеванию умеренной оппозиции в идлибской зоне от террористов», – говорится в сообщении.

Также министры согласились с тем, что нужно активизировать деятельность международных организаций по гуманитарному содействию гражданскому населению в условиях пандемии. Отмечен и призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к смягчению и приостановке санкций.

Ранее сообщалось, что Лавров, Зариф и Чавушоглу подтвердили проведение в Тегеране трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии в рамках астанинского процесса. Отмечалось, что шестой раунд переговоров лидеров стран-гарантов астанинского процесса в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призывал коллег по СБ ООН «не хоронить астанинский процесс» по сирийскому урегулированию.