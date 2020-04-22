 

Зеленский рассказал о мечте создать украинскую авиакомпанию уровня Tukrish Airlines

22.04.2020, 17:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет создать в стране государственную авиакомпанию уровня Tukrish Airlines и Singapore Airlines, которая была бы укомплектована самолетами завода «Антонов».

В интервью для документального фильма «Год президента Зеленского» он заявил, что власти должны создать государственную авиакомпанию, передает ТАСС.

«Это моя мечта. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, сделаем заказ нашему государственному авиазаводу «Антонов», создадим много рабочих мест под это», – сказал он.

В то же время он выразил негодование из-за того, что ни одного самолета за последние годы в стране построено не было.

«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш Ан?» – спросил президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о разоренных украинских гигантах, в том числе о корпорации «Антонов».



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