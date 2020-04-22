Представлен Яндекс.Мессенджер для полноценного общения

22.04.2020, 17:30, Разное

Программисты российской IT-компании «Яндекс» презентовали Мессенджер, который выступит сменщиком Яндекс.Чатов. Авторы нового проекта утверждают, что в нем имеется все для полноценного общения.

Яндекс.Мессенджер доступен к загрузке на основном дисплее мобильной программы для операционных систем iOS и Android, на официальном сайте отечественной компании, в десктопном браузере и в виде отдельного приложения под упомянутые выше «операционки». В числе имеющихся опций новой разработки российских программистов – видеозвонки и чаты, каналы СМИ, голосовые сообщения и текстовой расшифровкой и возможность поделиться информацией с иными пользователями. Голосовые оповещения можно превратить в текстовые, задействовав фирменный механизм распознавания слов SpeechKit. Иначе говоря, они с легкостью прослушиваются и читаются.

Воспользоваться услугами Яндекс.Мессенджера могут все пользователи, которые имеют аккаунт в браузере, от юзера требуется только включить разрешение доступа к контактам. Приложение необязательно устанавливать, а сообщения можно читать на самой удобной для себя площадке, к примеру, на главной странице или самой программе.

Прежде стало известно о подготовке компанией «Яндекс» к проведению массовой проверки на коронавирус, а пройти тестирование можно в рамках программы «Помощь рядом». Инициаторы намерены выполнить первые 10 000 проверок абсолютно бесплатно, но потом за данную услугу придется платить. Займутся этим партнерские лаборатории, которые станут использовать разные системы для проверки на наличие опасной инфекции.