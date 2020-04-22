 

Дмитрий Песков назвал бездоказательными слова об искусственном происхождении коронавируса

22.04.2020, 17:30, Разное

Все заявления об искусственном возникновении нового коронавируса являются бездоказательными, пока отсутствует информация, которая позволит сделать выводы. Об этом рассказал замглавы президентской администрации Дмитрий Песков.
Как заявил Дмитрий Песков, сейчас нередко можно услышать слова всевозможных экспертов и представителей СМИ об искусственном происхождении коронавируса нового типа Covid-19, но в то же время появляются другие специалисты, исключающие этот фактор. По мнению пресс-секретаря Кремля, обе стороны при этом утверждают о том, чего не могут доказать, и люди на текущий момент не имеют достаточного объема информации для каких-то правильным заключений.

Ранее Дмитрий Песков охарактеризовал как «истеричные» слова некоторых экспертов, что обстановка на территории РФ может быть схожей с той, что была в 90-х, из-за пандемии коронавируса. По словам отечественного дипломата, этого не случится, потому как правоохранители должным образом выполняют свои рабочие обязанности. Он попросил не «сгущать краски».



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