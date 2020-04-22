 

В Сеть попали 25 тыс. адресов электронной почты сотрудников ВОЗ и минздрава США

22.04.2020, 17:30, Новости дня

Свыше 25 тыс. адресов e-mail и паролей к ним, которые могут принадлежать сотрудникам ВОЗ, минздрава и социальных служб США, опубликованы в Сети членами ультраправых группировок, пишут СМИ.

Данные сотрудников организаций разместили на нескольких сайтах, в нескольких аккаунтах Twitter и телеграм-каналах, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

«Неонацисты и сторонники идей превосходства белой расы извлекли выгоду из списка [адресов электронной почты] и активно распространяли его по своим источникам», – сообщила глава разведывательной группы SITE Рита Кац.

По ее словам, злоумышленники призывали преследовать сотрудников ВОЗ и других организаций, а также распространяли теории заговора о пандемии коронавируса.

Ранее американское издание New York Times на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США обвинило российского президента Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

26.02 / Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям

18.03 / Песков переадресовал правительству вопрос о достаточной для достойной жизни сумме

09.04 / На молекулярном уровне ученые отследили способность серебра убивать бактерии

03.02 / В РФ опровергли планы открыть военную базу в ЦАР

22.02 / Впервые в РФ коллектор дисквалифицирован за нарушения в общении с должниками

27.02 / Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

02.04 / Байден: Национальный съезд Демократической партии, возможно, придется отложить

25.02 / В Конституции предложили закрепить запрет на отчуждение территории России

17.04 / Пес в Италии отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска