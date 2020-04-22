Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров нянчит маленького ребенка

22.04.2020, 17:30, Разное

Дени Байсаров, младший сын Кристины Орбакайте, нянчит маленького ребенка. Сейчас он находится с семьей в России.

Младший сын вокалистки Кристины Орбакайте уехал из Англии, когда началась эпидемия. Он рассказал, что произошло воссоединение с семьей, а сам он сейчас проживает у Руслана Байсарова, своего отца. Кристина Орбакайте не показывала сына в социальных сетях, хотя дочь Клавдию можно увидеть на видео.

О том, что Дени Байсаров дома говорит то, что возле него появился маленький ребенок. Сын Орбакайте много времени проводит с малышом, который, похоже, его младший брат. Лицо малыша внук Пугачевой не демонстрирует, зато видно, с каким трепетом к нему относится.