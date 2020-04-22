Из-за сильного ветра в Москве повреждены несколько автомобилей
22.04.2020, 17:25, Новости дня
В Москве сильный ветер повалил около десятка деревьев, сообщил источник в экстренных службах.
«Из-за сильного порывистого ветра упало порядка 10 деревьев по всему городу. Повреждены несколько автомобилей. Данных о пострадавших пока нет», – сообщил собеседник ТАСС.
ГУ МЧС по Москве сообщало об усилении ветра с порывами до 23 метров в секунду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в среду жителей столицы ожидает аномальный холод, который продлится до конца рабочей недели.
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