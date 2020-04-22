Из-за сильного ветра в Москве повреждены несколько автомобилей

22.04.2020, 17:25, Новости дня

В Москве сильный ветер повалил около десятка деревьев, сообщил источник в экстренных службах.

«Из-за сильного порывистого ветра упало порядка 10 деревьев по всему городу. Повреждены несколько автомобилей. Данных о пострадавших пока нет», – сообщил собеседник ТАСС.

ГУ МЧС по Москве сообщало об усилении ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в среду жителей столицы ожидает аномальный холод, который продлится до конца рабочей недели.