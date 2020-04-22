 

Песков категорически отверг политическую составляющую оказания Россией медпомощи США

22.04.2020, 17:25, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что медицинская помощь, оказанная Россией США, не была нацелена на ослабление антироссийских санкций.

Он заявил, что президент Владимир Путин не поднимал вопрос поставок с президентом США Дональдом Трампом «тему санкций», передает ТАСС.

«Это неподходящее время – думать о выгодах или ожиданиях, когда вы организуете подобного рода помощь. Он против политизации помощи», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

«На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты США испытывают очень тяжелую ситуацию с аппаратами искусственной вентиляции легких и другими материалами, его первым решением было направить помощь», – сообщил Песков.

Напомним, после разговора лидеров двух стран в марте была достигнута договоренность об отправке из РФ в США самолета с медицинской помощью. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

При этом Путин в понедельник сообщил, что вскоре после этого Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку датчиков потока воздуха для производства аппаратов ИВЛ в России.



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