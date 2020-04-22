В Волгоградской области в рамках нацпроекта начали закупать оборудование для колледжей

22.04.2020, 17:25, Новости дня

В Волгоградской области стартовала закупка техники для 24 профессиональных мастерских пяти колледжей Волгограда, Михайловки и Камышина. До конца 2020 года в учреждения планируется поставить современное оборудование и программное обеспечение и интерактивные обучающие комплексы.

На эти цели в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» предусмотрено более 130 млн рублей, сообщается на сайте правительства региона.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к концу 2020 года студенты техникумов и колледжей региона будут использовать потенциал 59 уникальных учебных комплексов. При этом 35 современных мастерских уже открыли в прошлом году в Волгограде, Волжском и Новоаннинском. Все колледжи-участники программы стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения.

При оснащении мастерских учитывается специфика отрасли. Так, в Волгоградском колледже управления и новых технологий готовят мастеров кузовного ремонта, высококвалифицированных специалистов по обслуживанию легковых машин и грузовой техники – для отработки практических навыков в мастерских приобретают семь автомобилей.

В Михайловском профессионально-педагогическом колледже готовят преподавателей младших классов, специалистов коррекционной педагогики и дошкольного образования, учителей физической культуры – здесь для новых мастерских предусмотрен планетарий и обучающий комплекс «Интерактивная песочница». Для Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, Волгоградского социально-педагогического и Камышинского политехнического колледжей закупают программное обеспечение и презентационное оборудование.

Обучение в современных мастерских позволит существенно повысить качество подготовки востребованных кадров для экономики региона. Образовательный процесс организуют в соответствии с передовыми технологиями, в том числе по международным стандартам.

В регионе продолжается модернизация системы профобразования – задачи по совершенствованию материально-технической базы в вузах и ссузах, созданию условий для подготовки востребованных экономикой кадров, развитию системы ранней профориентации поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Эти вопросы неоднократно рассматривались на встречах главы региона со студентами вузов и ссузов, представителями науки и общественности, победителями конкурсов профмастерства.

Партнерами в подготовке молодых профессионалов выступают волгоградские предприятия и крупные компании. Результатом работы становятся высокие результаты волгоградцев на всероссийских конкурсах, в том числе чемпионатах Worldskills.