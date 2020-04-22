 

Песков назвал чушью публикации о разговоре Путина и бен Сальмана на повышенных тонах

22.04.2020, 17:16, Новости дня

Публикации о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана якобы на повышенных тонах в начале марта перед заседанием ОПЕК+ являются очередной чушью, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пеков.

Издание Middle East Eye со ссылкой на источники в королевстве утверждало, что переговоры в телефонном режиме между Путиным и наследным принцем якобы прошел на повышенных тонах и завершился ссорой. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти впоследствии не состоялась.

«Чушь очередная», – ответил Песков РИА «Новости» на вопрос, имел ли место разговор на повышенных тонах.

Напомним, 12 апреля состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.



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