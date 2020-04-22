Путин: Люди должны знать, что получат помощь при заражении коронавирусом

22.04.2020, 17:16, Новости дня

Люди должны быть уверены, что получат квалифицированную медпомощь при заражении коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин в ходе онлайн-заседания с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена, и люди могут чувствовать себя спокойно и уверенно в связи с тем, что если они столкнуться, не дай бог, с проблемами со здоровьем, в данном случае с этой инфекцией, им всегда будет оказана своевременная и полноценная помощь», – передает слова Путина ТАСС.

Президент выразил надежду, что планы властей Воронежской области по созданию коек для заболевших коронавирусом реализуются.

«Мы с вами понимаем, насколько это важно. Я очень рассчитываю на то, что вы доведете все эти планы до конца и все это реализуете вовремя, в срок и с хорошим качеством», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер посоветовал губернатору сразу звонить при возникновении организационных вопросов.

«Я вас заверяю, что мы всю эту работу выполним», – пообещал Гусев.

Ранее Путин поручил проработать строительство в Воронеже быстровозводимого центра для лечения больных с коронавирусом.