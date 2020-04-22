В мире: Коронавирус обнажил любовь европейцев к доносам

22.04.2020, 17:16, Разное

Давно забытые привычки и склонности обнаруживаются во времена общееврпоейского карантина. Целые группы населения решили воспользоваться ситуацией для сведения счетов с соседями, причем вполне законным образом – зафиксировать нарушение режима самоизоляции и подвести неугодного под штраф. В каких странах Европы это наиболее выражено – и с какими примерами?

Испания

Испания в карантине уже месяц. У «сидельцев в четырех стенах» не только начинает кипеть разум, возмущенный против действий правительства, но и все чаще дают себя знать нервы. А это выплескивается в межсоседские противостояния.

От изоляции в особенности страдают дети от 3 до 12 – им некуда девать свою энергию: на бесконечные мультики по телевизору им давно уже наплевать, давай движение. Но движение – это шум, а шум – это недовольство людей, живущих за стенкой, а также этажом ниже, а иногда и – выше.

Интернет-сообщество Malasmadres (в буквальном переводе: «плохие матери» – прим. авт.) засветило в сетях записку, полученную одной из 440 тысяч своих подписчиц. На листочке форматом А5 нетвердой рукой красным фломастером выведено: «Соседи из третьей квартиры на четвертом этаже! Хватит уже! Достали ваши дети. Прекратите бегать, прыгать, двигать мебель! Иначе пожалуемся в администрацию».

Во многих городах авторы таких предупреждений давно уже перешли от увещеваний к действиям, строча телеги в полицию, администрации и даже судебные инстанции. Лаура Баена, основательница клуба Malasmadres, резюмирует: «Эти записки, да и нервная реакция соседей на поведение, измученных заточением без движения детей лишний раз, подтверждает, насколько неумны действия правительства, которому на детей плевать, оно принимает решения, ориентируясь только на взрослых».

Возможно, что Баену во дворце Монклоа (резиденция премьера Испании) и услышали: с понедельника, 27 апреля распоряжением правительства детям разрешат «выходить на прогулку». Взято в кавычки, поскольку речь не о возможности побегать-попрыгать-поиграть. В тексте распоряжения черным по белому: «дети в возрасте до 14 лет могут сопровождать взрослых, когда те ходят в банк, аптеку или магазин». Вместо того чтобы играть на открытом воздухе с соблюдением дистанции – степенно прошествовать до закрытого помещения с кучей народу и вновь ограничивать себя в движении.

Общенациональный флешмоб «аплодируем медикам в восемь часов вечера каждый день» постепенно в разных регионах страны превращается в фиесту: рукоплескания сопровождаются включением громкой музыки и все это плавно переходит в танцы на балконах и внутри квартир. Те, кто не участвуют в празднике, пишут доносы на участвующих. В Кантабрии в минувшие выходные количество жалоб на «музыкально-танцевальные оргии» соседей, «нарушающие закон о карантине» удвоилось по сравнению с обычным.

Власти уже устают от обилия жалоб и постепенно переходят на сторону нарушителей: в том же Сантандере мэрия объявила, что в 20.00 будет включать на полную громкость песню «Resistiré» (Буду сопротивляться) группы Duo Dinamico, чтобы поддержать морально население.

Франция

Похожая картина во Франции. Власти различных городов страны, заваленные доносами на нарушителей карантинного спокойствия, уже прямым текстом предлагают стукачам умерить свой пыл. По данным полицейского профсоюза Alternative Police, до 70% звонков граждан в правоохранительные органы связаны именно с жалобами на соседей, делающих что-то не так. Глава 20-го округа Парижа Фредерик Каландра призвала жителей «прекратить занимать линию 17», выделенную для сообщений граждан, «поскольку постоянная занятость ее несущественными звонками не дает возможности кому-то сообщить о настоящем преступлении, свидетелем которого он оказался».

В Новой Аквитании на доносы приходится 50% звонков в дневное время, а после 16.00 этот процент вырастает до 90. В Страсбурге из 500 ежедневных звонков в полицию приходится на доносы о нарушителях режима самоизоляции, а в Нанси полиция получает 27 звонков в час и 22 из них – «я хочу заявить о моих соседях-нарушителях карантина».

Представитель Alternative Police Сильвен Андре считает, что в большинстве случаев «доносы – форма проявления зависти одних людей другим». Как правило, люди с меньшим достатком стараются досадить тем, кто сумел больше себя обеспечить. «Нам звонят, чтобы сказать, что кто-то выгуливал сегодня собаку четыре или пять раз, кто-то несколько раз ходил в магазин, чьи-то дети занимаются физкультурой. Это – явный перебор бдительности. Никакой пользы от таких сообщений, только отвлечение от реальных дел».

Великобритания

Британское население разделилось на два лагеря. Представители одного стремятся воспользоваться неожиданно свалившимися на их голову каникулами – выходят загорать на газон парков, посещают пляжи, катаются на досках по морю и т.д. Другие увлеченно снимают нарушителей на видео, которое потом выкладывают в сети с обличающими постами или вызывают полицию.

«Люди звонят с откровенными призывами наказать своих соседей за то, что они выходили дважды в магазин, когда разрешено это делать лишь раз. Один мужчина предлагал прийти и воздействовать на его жену, которая не хочет идти в офис, а предпочитает работать удаленно. Кто-то сообщает, что его сосед только что выехал на машине из гаража и требует арестовать его за это», жалуется корреспонденту Daily Mail полисмен из Северного Хэмпдоншира Ник Эддерли.

Добавьте сюда «ковидиотов», обрывающих полицейские телефоны вопросами «разрешается ли чихать не в платок», «можно ли помыть лошадь», «будет ли считаться нарушением выход в магазин за картриджами», и картина британского карантина будет полной.

Германия

В Германии и в докарантинную эпоху донести на соседа считалось чуть ли не обязанностью каждого ответственного гражданина, а теперь уж и вовсе – святое дело. Речь же идет о безопасности всего народа. В Пасхальное воскресенье, информирует издание Tagesspiegel, полиция дважды приезжала в церковь Святой Афры, стоящую в берлинском районе Гезундбруннен. Звонившие доброжелатели сообщали, что за закрытыми дверями храма проходит многолюдная месса. Настоятель этой кирхи Джеральд Гош – единственный клирик в столице Германии, выступавший против запрета на богослужения с участием прихожан. Его даже пытались за это привлечь к ответственности через суд за это, но не получилось.

Дошло до того, что уже правозащитники страны выразили обеспокоенность лавинообразным увеличением числа доносов, которые далеко не всегда оказываются правдивыми. Например, в воскресенье, 12 апреля кто-то вызвал полицейский вертолет к одному из берлинских парков, сообщив о массовом скоплении людей. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали, что люди действительно есть, но гуляют они с соблюдением установленной полутораметровой дистанции социальной безопасности.

Немцы медикам не аплодируют, как в Испании и песен с балконов, как в Италии, не поют. Зато, по свидетельству некоторых украинских переселенцев, могут в обход запретов пригласить к себе на дом специалиста по уходу за ногтями, например, а потом и заложить его полиции, как нарушителя режима.

* * *

Чтобы подвести итог всему сказанному выше, лучше всего подойдут выдержки из публикации официального издания Евросоюза Politico.eu, вышедшей под заголовком «Корона-стукачи процветают в закрытой Европе».

«Некоторые страны были заинтересованы в том, чтобы воспользоваться самыми крысиными инстинктами своих граждан, – пишет корреспондент Айтор Эрнандес. – Французы называют их мушардами. В Испании они известны как чиватос. Немцы их зовут шпицелями. В каждой стране есть особое слово для тех назойливых людей, которые сообщают о других в полицию».

По мнению автора, в европейских странах, находящихся в условиях карантина, «множество честолюбивых сторожей, похоже, чувствуют, что их час наконец-то настал. И неисчислимые числа таких лиц коротают часы в самоизоляции, следя за каждым шагом своих соседей и сообщая о них властям, и даже не позволяя себе думать, что они могут ошибаться».