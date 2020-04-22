Оставившая сына звезда сериала “Мажор” разрыдалась в гримерке

22.04.2020, 17:10, Разное

По словам Разумовской, ее отпрыск несказанно рад тому факту,

что все его близкие в сборе. Раньше быть так долго вместе семейству не

удавалось: актриса и ее супруг постоянно работали. С Платоном сидела бабушка.

Благодаря самоизоляции звезда сериала “Мажор” и ее избранник стали свидетелями того, как их маленький сын впервые самостоятельно поднялся на

ноги. “Когда Платон первый раз перевернулся, я играла спектакль, муж мне

прислал видео, и я рыдала в гримерке, что не была в этот момент рядом с сыном”,

– поведала Карина Разумовская.

На время карантина артистка и ее супруг живут по графику

ребенка. Чета просыпается вместе с наследником – рано, в семь утра. Семейство идет завтракать. “Платон сидит и грызет сушки, мы с ним играем”, –

заметила Карина. После они досыпают где-то до половины одиннадцатого.

Дом Разумовская старается не покидать. Продукты привозят курьерские службы.

Артистка и ее избранник работают онлайн.

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Публикация от Карина Разумовская (@karina_razum) 20 Апр 2020 в 11:38 PDT

Пока сын звезды сериала “Мажор” маленький, ему разрешают

почти все. Разумовская спокойно смотрит, как кроха опускает руки в тарелку,

размазывает кашу по лицу и одежде. Знаменитость считает, что так мальчик

познает мир. “Пока я довольно много ему позволяю, но потихонечку все-таки уже

пытаюсь ограничивать, ставить рамки”, – цитирует Карину 7 Дней.ru.

Актриса

подчеркнула, что в ее доме есть иерархия: во главе всегда муж, она на вторых

ролях, и только после идет ребенок. Разумовская уверена, что в семье должен

быть патриархат, так как сыну надо равняться на отца. Сериал “Мажор” можно

смотреть онлайн на ivi.ru.