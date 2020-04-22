“Бунтарка”: Васильев засмотрелся на красавицу Хаматову
22.04.2020, 17:10, Разное
По словам историка моды, несколько лет назад ему посчастливилось
лететь с Хаматовой в самолете. Знаменитости сидели в одном ряду. Всю дорогу
Васильев не отрывал глаз от актрисы. Александр отметил, что Чулпан невероятно привлекательна.
Более того, ведущий Первого канала отметил скромность, с
которой держалась звезда сериала “Зулейха открывает глаза”. Актриса старалась
не привлекать внимание окружающих к своей персоне.
Александр также поведал, что гардероб Чулпан относится
скорее к интеллектуальной моде. Актриса носит вещи со смыслом, одежду, которая заставляет
задуматься. Выбирая наряды, знаменитость делает некий вызов обществу, старается
показать свою индивидуальность.
Васильев уверен, что Хаматова в душе бунтарка и это отражено
в ее образе. “Ей очень идет короткая стрижка. Как и асимметрия или строгая
геометрия. Чулпан идут горох, клетка и полоска”, – порассуждал историк моды на
страницах издания 7 Дней.ru.
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Стиль Чулпан Хаматовой, по мнению Александра Васильева,
чем-то напоминает образ певицы Земфиры. Ведущий “Модного приговора” отметил, что
у актрисы отменный вкус, правда красить волосы в блонд ей все-таки не стоит. Напомним,
сериал “Зулейха открывает глаза” можно смотреть онлайн на официальном
сайте телеканала “Россия 1”.
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