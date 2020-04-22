 

Стала известна причина смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

22.04.2020, 17:09, Разное

Появились новые данные о смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. По имеющейся информации, опубликованной порталом Mash, чиновник скончался из-за ранений в области предплечий и потери крови.
На протяжении 20 дней о судьбе Леонида Ошарина ничего не было известно. Розыски замглавы департамента культуры Москвы не приносили успеха. Лишь 21 апреля его тело нашли в Крыму. Как выяснилось, на протяжении всего этого времени политик находился в Ялте в съёмной квартире. Как долго он там пробыл, пока не сообщается, но последний раз его видели уезжающим на такси из Краснодарского края 30 марта. Стражи порядка и медики уже осмотрели помещение и сделали первые выводы из произошедшего.

По их словам, у Леонида Ошарина на руках и в области живота имелись раны, предположительно нанесённые острым предметом. При этом его тело находилось в ванной комнате, а дверь в помещение была заперта изнутри. При осмотре рядом с трупом полицейские впоследствии нашли нож. Предположительно, смерть наступила около 10 дней назад.



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