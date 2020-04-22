 

Доктор Комаровский рассказа, можно ли инфицироваться COVID-19 грязными наушниками

22.04.2020, 17:09, Разное

Доктор Евгений Комаровский продолжает знакомить поклонников с особенностями COVID-19, отвечая даже на самые забавные вопросы. В очередном эфире на своем YouTube-канале специалист рассказал, может ли коронавирус передаться через наушники.
Один из интернет-пользователей поинтересовался, можно ли заразиться инфекцией, если вставить в ухо наушники, взявшись за них грязными руками. Комаровский отметил, что в органах слуха нет слизистых, поэтому коронавирус не сможет попасть через них в организм.

Однако отсутствие опасности заразиться COVID-19 таким образом не повод брать наушники грязными руками. Комаровский призвал поклонников мыть руки, прежде чем «что-то засовывать в уши».



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