 

«Ноги превратились во что-то ужасное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на карантине

22.04.2020, 17:09, Разное

Несмотря на то, что время карантина ведущая Регина Тодоренко может проводить больше времени с близкими, ей все равно приходится непросто. Недавно артистка пожаловалась, что из-за закрытия салонов красоты, не может сделать себе маникюр и педикюр, так как сама не умеет.
Напомним, что после недавних родов жена исполнителя Влада Топалова почти 4 месяца возвращала прежнюю форму. Сейчас же Тодоренко жалуется на отсутствие мастера по маникюру, ведь сама она не очень хорошо выполняет данную процедуру. «Сейчас мои ноги напоминают что-то страшное, но я их не покажу ни мужу, ни подписчикам в Instagram», – заявила ведущая. После недавнего педикюра ей и вовсе потребовались антисептик, зеленка и «Фукорцин».

Впрочем, еще одной проблемой является недостаток времени – график во время самоизоляции всё равно загруженный: например, Тодоренко продолжает проводить различные прямые эфиры даже дома. Супруги также воспитывают сына, вместе готовят еду и активно проводят время.



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