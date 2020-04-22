ЕС может потратить на восстановление экономики 2,2 млрд евро

22.04.2020, 17:08, Новости дня

Лидеры ЕС в четверг намерены рассмотреть план долгосрочного восстановления экономики сообщества.

Теперь программу экстренных мер на 540 млрд евро планируется дополнить 2,2 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Саммит планируется провести в формате видеоконференции, главной темой мероприятия станет вопрос создания европейского фонда для восстановления экономки стран ЕС, сообщил брюссельский источник.

«Председатель (Евросовета Шарль) Мишель считает, что такой фонд должен быть создан как можно скорее. Он намерен открыть стратегическую дискуссию по этому вопросу, которая должна помочь Еврокомиссии работать над созданием фонда», – сказал собеседник.

Представитель ЕС отметил, что по итогам саммита лидеры ЕС попросят Еврокомиссию изучить и проанализировать потребности секторов экономки и представить план по созданию фонда.

Ранее СМИ сообщали, что экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Экономика Германии находится в серьезной рецессии, и быстро из нее выйти не удастся. Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса.