 

ЕС может потратить на восстановление экономики 2,2 млрд евро

22.04.2020, 17:08, Новости дня

Лидеры ЕС в четверг намерены рассмотреть план долгосрочного восстановления экономики сообщества.

Теперь программу экстренных мер на 540 млрд евро планируется дополнить 2,2 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Саммит планируется провести в формате видеоконференции, главной темой мероприятия станет вопрос создания европейского фонда для восстановления экономки стран ЕС, сообщил брюссельский источник.

«Председатель (Евросовета Шарль) Мишель считает, что такой фонд должен быть создан как можно скорее. Он намерен открыть стратегическую дискуссию по этому вопросу, которая должна помочь Еврокомиссии работать над созданием фонда», – сказал собеседник.

Представитель ЕС отметил, что по итогам саммита лидеры ЕС попросят Еврокомиссию изучить и проанализировать потребности секторов экономки и представить план по созданию фонда.

Ранее СМИ сообщали, что экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Экономика Германии находится в серьезной рецессии, и быстро из нее выйти не удастся. Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Грузия отказалась от проведения мероприятия Совета Европы из-за российской делегации

11.04 / СТРАНА – гуманитарная помощь — украинцам пропишут таблетки с побочными эффектами

25.02 / Московское отделение ассоциации юристов обсудит правовое обеспечение цифровой экономики

24.03 / В Крыму выявили шесть новых случаев коронавируса

08.04 / Вопрос дня: Как укрепить иммунитет?

11.02 / Миллиардер Блумберг победил на праймериз сразу от двух партий

05.02 / Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей в больнице

04.04 / 1+1 – украинское посольство попросило у Илона Маска лишние аппараты ИВЛ

20.04 / 76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово

19.04 / Более тысячи украинских медиков заразились коронавирусом – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска