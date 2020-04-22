В Минздраве заявили об изолированности эмбриона заболевшей коронавирусом женщины

22.04.2020, 17:08, Новости дня

Во время беременности заболевшей коронавирусом женщины эмбрион находится в безопасности, достоверных данных о влиянии инфекции на плод нет, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

«Коронавирусную инфекцию, в данном случае мы, конечно, говорим о возбудителе COVID-19, отличает удивительная особенность: мы пока не имеем достоверных данных о том, что во время беременности что-то сегодня с ребенком проходит. Потому что, как я уже сказала, не был найден вирус ни в околоплодных жидкостях детишек, ни в самой ткани плаценты, что говорит о том, что органы матери не подпускают его к ребенку. То есть каким-то образом он изолирован от развивающегося внутри женщины ребенка», – рассказала Намазова-Баранова на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной физическому и психологическому здоровью детей в период самоизоляции, информирует ТАСС.

Она добавила, что в мире накоплен большой опыт, когда женщины во время беременности заболели коронавирусом, однако их ребенок родился здоровым.

Ранее сообщалось, что введенная в кому из-за коронавируса женщина родила ребенка в США.