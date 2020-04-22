Цена на эталонную нефть Brent поднялась после рекордного падения

22.04.2020, 17:05, Новости дня

Цена на нефть марки Brent в среду выросла после падения ниже отметки 16 долларов за баррель на фоне добровольного сокращения объемов добычи и перспективы дальнейших вынужденных сокращений в связи с резким падением спроса из-за пандемии коронавируса.

В этом месяце члены картеля ОПЕК+ договорились сократить объем добычи нефти, однако из-за принимаемых по всему миру мер по сдерживанию коронавируса спрос продолжает падать. Ожидается, что обвал цен спровоцирует дальнейшее сокращение добычи по экономическим причинам или из-за нехватки места в хранилищах.

Эталонная нефть Brent, во время предыдущей сессии потерявшая 24 процента, в среду достигла отметки 15,98 доллара за баррель – это минимальный уровень с июня 1999 года. К 12.55 по Гринвичу цена на Brent поднялась до 19,72 доллара за баррель, на 39 центов или 2 процента.

Техасская нефть West Texas Intermediate поднялась на 9 центов или 0,8 процента до 11,66 доллара за баррель.

Майские контракты на WTI в понедельник впервые ушли в негативную террориторию.

По данным американского института нефти, объем запасов сырой нефти в США вырос на 13,2 миллиона баррелей. Официальные правительственные данные будут представлены позднее в среду.

Саудовская Аравия во вторник заявила, что готова принять дополнительные меры совместно с другими странами-производителями нефти. С аналогичными комментариями выступил и Ирак, хотя следующее официальное совещание ОПЕК+ назначено лишь на июнь.

США и другие страны в этом месяце также заявили, что сократят объемы добычи, чтобы поддержать усилия ОПЕК+. Однако два из трех техасских регуляторов во вторник отложили голосование о принудительном сокращении добычи.