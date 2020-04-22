 

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии более 2300 пациентов с коронавирусом в России

22.04.2020, 17:05, Новости дня

Более 2300 больных коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии, в том числе более 1300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Российские власти впервые официально сообщили о числе тяжёлых случаев заболевания и подключенных к аппаратам ИВЛ.

По словам министра, в стационарах в России находятся более 45 тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе более 2 тысяч детей.

Всего, по данным властей, в России было выявлено около 58 тысяч инфицированных коронавирусом. Такую цифру назвал утром в среду оперативный штаб.

Это означает, что большая часть выявленных зараженных коронавирусом в России госпитализирована. Дома лечатся лишь около 8 тысяч человек. При этом, по официальным данным, более 40 процентов выявляемых в последние дни в России инфицированных не испытывают никаких симптомов.

Для сравнения: в Италии, где сейчас более 108 тысяч инфицированных коронавирусом, более 80 тысяч из них изолированы дома, госпитализированы лишь около 27 тысяч (из них в палатах интенсивной терапии 2,4 тысячи, почти как в России).

В Чехии из более 5 тысяч инфицированных госпитализированы только около 400.

Мурашко также заявил, что количество летальных исходов заболевания коронавирусной инфекцией в России менее 1 процента, уточнив, что это «один из самых низких показателей в мире». На данный момент в России по официальным данным зарегистрировано 513 смертей от коронавирусной инфекции при 57 999 выявленных больных. В большинстве стран по мере развития эпидемии, как правило, процент летальных исходов постепенно возрастает.

  • Радио «Свобода»

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