Ричард Гир в третий раз стал отцом в 70 лет

22.04.2020, 16:53, Новости дня

Голливудский актер Ричард Гир в 70 лет стал отцом третьего ребенка: его 37-летняя супруга Алехандра Силва родила ему малыша. Пол ребенка пара пока оставила в тайне.

Ребенок стал третьим для обоих супругов, передает Пятый канал. У Алехандры семь лет назад в другом браке родился сын Альберт, у Гира в прошлом браке также родился первенец Гомер.

Второй ребенок у пары общий, его назвали Александром, он родился в 2018 году.

Семья на данный момент находится на самоизоляции на собственном ранчо рядом с Нью-Йорком.

Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне.