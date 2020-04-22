 

Песков назвал борьбу с коронавирусом приоритетом Путина

22.04.2020, 16:53, Новости дня

Для президента РФ Владимира Путина сейчас самое главное – борьба с коронавирусом и спасение жизни россиян, а не вопрос о том, скажется ли ситуация с вирусом на рейтинге его популярности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью CNBC.

«За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности… Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения, и это (популярность, – прим. ВЗГЛЯД) – последнее, о чем он думает», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Самое главное для него сейчас – это борьба с коронавирусом и спасение людей, которые нуждаются в лечении, и затем – восстановление экономики», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин заявил о необходимости резерва коек для борьбы с коронавирусом. 

Также Путин в ходе онлайн-заседания с губернатором Воронежской области Александром Гусевым заявил, что люди должны быть уверены, что получат квалифицированную медпомощь при заражении коронавирусом.



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