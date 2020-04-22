В РФ продукция Samsung продается с хорошими скидками

22.04.2020, 16:53, Разное

В настоящее время на территории РФ можно по скидке приобрести некоторые смарт-часы, смартфоны и беспроводные наушники Samsung. Отечественные потребители могут обзавестись данными устройствами по промокоду.

В официальном онлайн-маркете южнокорейской корпорации Samsung действует распродажа по промокоду FLASHSRED до девяти часов вечера 22 апреля по Москве. Благодаря акции имеется скидка в 20% на девайсы компании Galaxy Watch, Galaxy A71, Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite.

В магазине российского оператора МТС клиентам предлагают скидки до 20 000 рублей при предъявлении промокода HOME48. Для гаджета Samsung Galaxy Note 10 предусматривается наибольшее удешевление, этот аппарат можно купить за 56 990 рублей, вместо прежней стоимости 76 990 рублей в версии с 8 Гб оперативной и 256 Гб своей памяти. Смартфон с 12/256 Гб обойдется потенциальному покупателю в 69 990 рублей, вместо 89 990 рублей.

Samsung Galaxy S10 Lite Galaxy Note 10 Lite доступны для пользователей со скидкой в 10 000 рублей, также дешевле можно приобрести по промокодам смарт-наушники Watch, наушники Buds и телефоны A51, A40 и A30s. Компания М. Видео до 27 апреля предлагает покупателям скидки до 4000 рублей на сегмент Galaxy A, до 8000 рублей на флагманы S20, до 10 тысяч рублей на S10 и Note 10 Lite. В случае приобретения того или иного девайса в подарок идут наушники JBL.

Ранее сообщалось о намерении южнокорейского технологического гиганта презентовать на рынке более флагманскую модификацию Galaxy Z Flip с сетью пятого поколения. Как сейчас предполагается, новый мобильный аппарат появится уже в нынешнем году и получит от разработчиков 8/256 Гб памяти, аккумуляторную батарею емкостью 3300 мАч, «фронталку» на 10 Мп и сдвоенную основную камеру с датчиками по 12 Мп. Сообщается, что работать новинка станет на процессоре Qualcomm Snapdragon 865.