 

Эксперт Минздрава призвала относиться ко всем пациентам как к зараженным коронавирусом

22.04.2020, 16:48, Новости дня

Все поступающие в стационар или приходящие в поликлинику пациенты должны восприниматься как потенциально зараженные коронавирусом, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, для всех медицинских организаций обязателен масочный режим.

«Важно поставить вопрос и понимать, что медработники должны быть организованы и их работа должна быть обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты», – отметила эксперт.

Малинникова добавила,  что у всех медорганизаций – независимо от специализации – должен быть план мероприятий на случай выявления коронавируса, передает ТАСС.

«Хотелось бы обратить особое внимание, в целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае завоза и распространения коронавирусной инфекции медорганизациям необходимо обязательно иметь оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий. И руководители медицинских организаций кроме обязательств по обеспечению безопасности должны в полном объеме обеспечивать медицинского работника средствами индивидуальной защиты», – сказала она.

Накануне сообщалось, что москвичей с ОРВИ, которые нарушили самоизоляцию, предписанную врачом, могут штрафовать наравне с нарушившими карантин гражданами с подозрением на коронавирус.



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