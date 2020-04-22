 

Зеленский пообещал разрешить конфликт в Донбассе до конца своего президентства

22.04.2020, 16:48, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что до конца его президентского срока конфликт в Донбассе будет улажен.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично», – сообщил Зеленский в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Президент отметил, что пока не собирается менять тактику работы в этом направлении, но в случае неудачи откажется от переговоров в Контактной группе.

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел», – сказал Зеленский

Он добавил, что за время его президентского срока минский процесс активизировался.

«Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», – сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявлял, что для проведения выборов в Донбассе необходимо установить над ним контроль.

Напомним, в начале марта Зеленский заявил о возможности выхода Украины из «нормандского формата».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.



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